Olympia 2024: Reporter-Legende nimmt Abschied

Einen Tag nach dem Abschied von Norbert König beim ZDF verkündet auch die ARD den Abschied einer Reporter-Legende. Claus Lufen wendet sich emotional an seinen scheidenden Kollegen.

Beim ZDF wurde es bereits am Freitagabend emotional als verkündet wurde, dass die Olympischen Spielen 2024 in Paris die letzten von Norbert König sein werden und die TV-Ikone abtritt .

Einen Tag später verkündete dann auch die ARD den Abgang einer Ikone: Wilfried Hark. Nachdem der letzte Leichtathletik-Wettbewerb in Paris beendet war, nutzte Claus Lufen an der Seite von Experte Frank Busemann die Chance, um persönliche Worte loszuwerden.

Reporter-Legende verlässt Olympia-Bühne

„Wir beide, Frank und ich, verneigen uns nun vor Willi Hark. Über 30 Jahre lang Reporter in unserem Leichtathletik-Team in der ARD. Lieber Willi, alles, alles Gute. ‚Danke für Nichts‘ sagt man bei manchen, die gehen. Bei dir sagen wir ‚Danke für Alles‘. Menschlich und fachlich eine glatte Eins. Das muss man so sagen. Wir werden dich vermissen“, erklärte Lufen.