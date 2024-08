Olympia 2024: Sieg futsch - aber Mihambo fliegt aufs Treppchen

Malaika Mihambo hat sich im olympischen Weitsprung die Silbermedaille gesichert. Vor der 30-Jährigen landete eine US-Amerikanerin. Nach dem Wettkampf wird die deutschen Favoritin in Tränen aufgelöst per Rollstuhl aus dem Stadion gefahren.

Zunächst feierte sie ihren zweiten Platz noch mit der deutschen Fahne, doch dann fasste sie sich in Tränen aufgelöst wiederholt an den Oberkörper. Schließlich wurde sie per Rollstuhl aus dem Stadion gefahren.