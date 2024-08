Olympia: Webers Medaillentraum geplatzt - Pakistani überrascht

Der Vize-Europameister muss weiter auf eine Medaille auf Weltniveau warten. In Paris siegt ein Pakistani mit einer Fabelweite.

Der Vize-Europameister muss weiter auf eine Medaille auf Weltniveau warten. In Paris siegt ein Pakistani mit einer Fabelweite.

Der Fluch hält an: Für Speerwerfer Julian Weber ist der Traum von einer Olympia-Medaille erneut geplatzt. Der Vize-Europameister erzielte in einem hochklassigen und spektakulären Finale 87,40 m und landete am Donnerstagabend damit lediglich auf dem sechsten Platz.