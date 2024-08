Olympia 2024: Silber-Coup! Deutsche Bogenschützen jubeln

In einer Neuauflage des WM-Finales von Berlin 2023 unterlag das Duo des Deutschen Schützenbundes (DSB) am Freitagnachmittag erneut den Weltmeistern Lim Sihyeon und Kim Woojin aus Südkorea mit 0:6. Es ist die erste deutsche Medaille im Mixed-Wettbewerb, der seit Tokio 2021 Teil des olympischen Programms ist.

Olympia: Fehlstart im Finale

Im Finale gegen die favorisierten Südkoreaner schaltete das deutsche Duo noch einmal in den Wettkampfmodus. Allerdings erwischten Kroppen/Unruh einen Fehlstart, in den ersten beiden Sätzen blieben beide ohne 10 - zu wenig für ein Duell auf höchstem Niveau.

Für den Verband ist die erste Podestplatzierung in Paris eine Erlösung. Die Pistolen-, Gewehr- und Flintenschützen waren bislang hinter den Erwartungen geblieben, hoch gehandelte Starter wie Sportpistolen-Weltmeisterin Doreen Vennekamp scheiterten in der Qualifikation. Mit dem Bogen war das favorisierte Frauen-Team um Kroppen als amtierender Weltmeister nicht über das Viertelfinale hinausgekommen.

Kroppen und Unruh im Einzel gefordert

Im Einzel zog sie am vergangenen Dienstag ins Achtelfinale ein, trifft dort am Samstag auf Deepika Kumari aus Indien. Unruh gab sich keine Blöße, zog souverän in die Runde der letzten 16 ein und trifft am Sonntag auf den Briten Tom Hall.