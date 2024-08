Olympia 2024: Sturz auf den Nacken! Schockierende Szenen um Ringerin

Der olympische Traum wurde für Catalina Axente schnell zum Albtraum! Bei ihrem Auftaktkampf in der Gewichtsklasse bis 76 Kilogramm durchlebte die rumänische Ringerin gegen die US-Amerikanerin Kennedy Blades einen argen Schockmoment.

Olympia: Schockierende Szenen um Ringerin

Verbandspräsident Razvan Pircalabu erklärte, dass die Athletin schnell zu Untersuchungen ins Krankenhaus gefahren wurde. Der Funktionär konnte erste Erkenntnisse vermelden: „Sie klagt über sehr starke Schmerzen im Rücken am rechten Schulterblatt und dass sich die Schmerzen beim Atmen nach oben bis in die Halswirbelsäule ausbreiten.“

Er fügte an, eine leichte Entwarnung inklusive: „Solche Vorfälle passieren auch in unserem Sport. Es scheint, dass kein Bruch der Wirbelsäule vorliegt. Die ersten Tests wurden durchgeführt und die motorischen Übungen waren in Ordnung. Die Nerven funktionieren also.“