Olympia 2024: Teamkollege crasht magischen Curry-Moment I Basketball

NBA-Star Stephen Curry ist dafür bekannt, schon vor dem Tip-off seiner Spiele für besondere Momente zu sorgen: Sein Aufwärmprogramm mit Dribbelübungen, Tunnel Shots und anderen Kunstwürfen ist längst legendär und zieht zahlreiche Fans schon lange vor den Partien in die Arenen.

Vor dem olympischen Viertelfinale gegen Brasilien probierte es der Point Guard von den Golden State Warriors einmal mehr: Kurz vor dem Korb warf er den Ball in hohem Bogen in Richtung Hallendecke und gab ihm dabei den entsprechenden Drall mit auf den Weg, damit dieser nach einmaligem Aufprallen auf dem Court in den Korb springen konnte.