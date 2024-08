Olympia 2024: Traumhöhe 6,51 Meter? Das sagt Duplantis

Eine KI errechnet, in welche Höhe Armand Duplantis den Stabhochsprung-Weltrekord noch schrauben wird. Der Herr der Lüfte reagiert.

Für einen Moment wirkte es, als schwebe der Herr der Lüfte völlig losgelöst und schwerelos in schwindelnder Höhe. Exakt 6,25 Meter hatte Armand Duplantis überquert. Olympiasieg , Weltrekord – und alle Welt fragt sich: Wo wird das noch hinführen?

Eine künstliche Intelligenz hat nun errechnet: Der Superstar des Stabhochsprungs wird in neun Jahren den Weltrekord auf 6,51 Meter schrauben. „Ehrlich, es ist cool zu sehen, was möglich ist. Es ist eine große Motivation“, sagte der 24-Jährige bei einer Presserunde des offiziellen Olympia-Datenanbieters Omega, schränkte aber auch ein: „Aktuell ist das eine Fantasie-Höhe.“

Olympische Spiele 2024: Duplantis stellte für Erfolg Ernährung um

Nachdem Duplantis im Stadion König Carl Gustaf und Königin Silvia umarmt hatte, stieg eine rauschende Goldparty. Der Olympiasieger spritzte in Formel-1-Manier mit Champagner um sich, gönnte sich ein paar Schlücke aus der Magnumflasche, küsste immer wieder seine Freundin Desire und genoss ein gebackenes Hähnchen.

Vor der Saison hatte er seine Ernährung umgestellt und sich in den letzten drei Monaten vor Olympia eine strenge Diät verordnet. In Paris trat er mit zwei Kilogramm weniger Gewicht als vorher an, um sich noch höher katapultieren zu können. Seine Disziplin hat sich ausgezahlt.