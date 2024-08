Olympia 2024: Übler Patzer des Verbandes! Sprint-Star erleidet Zusammenbruch

Bei Olympia in Paris erleidet die Sprinterin Favour Ofili einen Zusammenbruch in den Katakomben. Verantwortlich dafür ist ein übler Patzer ihres Verbandes.

Traurige Momente bei den Olympischen Spielen in Paris. Die nigerianische Sprinterin Favour Ofili hat in den Katakomben des Stade de France einen emotionalen Zusammenbruch erlitten. Im Finale über die 200 Meter hatte die 21-Jährige Rang sechs belegt.

In der Folge ging es für die Sportlerin in die Mixed Zone, um Interviews mit den anwesenden Pressevertretern zu führen. Dies war laut übereinstimmenden Medienberichten allerdings nur schwer möglich, brach Ofili doch mehr und mehr in Tränen aus.