Olympia 2024: Übler Zusammenprall! Spieler verletzt Schiri

Was war passiert? Bei einem Angriff der Marokkaner lieferten sich in Höhe der Mittellinie abseits des Balles Pubill und der Abde Ezzalzouli ein Laufduell. Dabei brachte der Marokkaner seinen Gegenspieler derart ins Straucheln, dass Pubill mit dem Kopf voraus in die Beine von Schiedsrichter Tantashev stürzte (12.).