Olympia 2024: Unsportlichkeit nach Penalty-Drama - "Das ist unfassbar peinlich“

Die deutschen Hockey-Herren sind bei den Olympischen Spielen in einem echten Final-Krimi kurz vor dem großen Ziel jäh gestoppt worden. In der Neuauflage des Olympia-Finales von 2012 unterlagen die Weltmeister den Niederlanden mit 2:4 nach Penaltyschießen. Danach kam es zu unschönen Szenen und sogar einer großen Rudelbildung zwischen den Teams.

Niklas Wellen eilte seinem Torwart sofort zu Hilfe und löste damit eine große Rudelbildung aus. Gerade zwischen Wellen und Telgenkamp kommt es zum Gerangel. Betreuer und weitere Spieler versuchten im Anschluss beide zu trennen. Doch auch in der Rudelbildung hatte Telgenkamp nicht genug und streckte Wellen die Zunge heraus. Zwei Oranje-Spieler stellten sich schützend vor Telgenkamp, Floris Middendorp griff Wellen sogar an den Hals.

„Das ist unfassbar peinlich“

„Das ist so grob unsportlich“, urteilten auch die Kommentatoren im ZDF. „Man gewinnt eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen und dann geht man so zum gegnerischen Torwart. Das ist so unfassbar peinlich und sagt viel über den Charakter aus“, so ZDF-Kommentator Adrian von der Groeben.