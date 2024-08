Olympia 2024: Penalty-Drama um deutsche Hockey-Männer im Finale

Während der gesamten ersten Halbzeit agierten beide Mannschaften eher vorsichtig und wollten angesichts der Bedeutung des Spiels kein zu hohes Risiko eingehen. Erst im zweiten Viertel wurde die Mannschaft von Bundestrainer André Henning etwas aktiver und kam auch zur ersten Strafecke. Wirklich gefährlich wurde es in der ersten Halbzeit aber auf beiden Seiten noch nicht.

Glanztat von Peillat verhinderte Vorentscheidung

Auch nach der Halbzeitpause neutralisierten sich die Mannschaften über weite Strecken, Jean-Paul Danneberg zeigte sich bei den wenigen Schüssen auf sein Tor zunächst hellwach. Auf der anderen Seite scheiterten die Deutschen immer wieder am niederländischen Torhüter Pirmin Blaak. Unter anderem Niklas Wellen in der 42. Minute.

Nachdem beide Teams mit hervorragender Defensive bestachen, gingen die Niederländer durch Kapitän Thierry Brinkman nach nur 43 Sekunden im letzten Viertel in Führung.

Oranje bewies die stärkeren Nerven

Für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) ist es die erste Medaille seit Bronze 2016 in Rio. Kapitän Mats Grambusch und Co. verfolgten doch von Anfang an das Maximalziel. Silber zu haben sei „ein ganz, ganz großartiges Gefühl“ hatte der 31-Jährige erklärt: „Aber wir wollen Gold.“