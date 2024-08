Olympia 2024: Vetter tippt den Olympiasieger im Speerwurf

Pakistani Arshad Nadeem könnte überraschen

„Das normale Speerwurf-Niveau der Top-Leute lag die letzten Jahre immer bei 86 bis 90 Metern. Ich denke, in diesem Bereich werden am Donnerstagabend auch die Medaillen weggehen“, sagte Vetter im Gespräch mit SPORT1 .

Selbst der Dominator der letzten Jahre, der Inder Neeraj Chopra, drang bisher nicht in diese Dimensionen vor. „Er hat noch nie über 90 Meter geworfen. Bei all seinen Siegen in den letzten Jahren hat er die 90-Meter-Marke immer knapp verfehlt. Auch Julian Weber hat schon mal an die 90 Meter herangeworfen, hat‘s bislang aber auch noch nicht geschafft, sie zu übertreffen.“