Olympia: Bitteres Staffel-Aus! Was war bei diesem Wechsel los?

Trotz des Rückenwinds starker Läufe in der Vorbereitung verpasst die deutsche 4x100-Meter-Staffel der Männer in Paris das Finale. Eine kleine Verletzung hat womöglich den Unterschied gemacht.

Die deutsche 4x100-Meter-Staffel der Frauen um Gina Lückenkemper hat bei den Olympischen Spielen in Paris Medaillenhoffnungen geschürt - für die Männer ist der Final-Traum ausgeträumt.

Kevin Kranz, Owen Ansah, Yannick Wolf und Lukas Ansah-Peprah liefen nach 38,53 Sekunden auf Platz fünf in ihrem Vorlauf und schieden aus. Trotz des Rückenwindes der Topzeiten des neuen deutschen Rekordhalters Ansah (9,99) und Ansah-Peprah (10,00) in der Vorbereitung lief in Paris nicht alles rund. Ansah machte eine kleine Verletzung während seines Laufs als Kernproblem aus.