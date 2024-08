Olympia: Deutscher Basketball-Coup! "Kompletter Wahnsinn"

Mit einem Sieg gegen Japan erreichen die Deutschen vorzeitig die Olympia-Finalrunde in Paris. Satou Sabally überragt.

Von wegen „Todesgruppe“: Dank einer Gala-Vorstellung von Satou Sabally haben die deutschen Basketballerinnen gleich bei ihrer Olympia-Premiere das Viertelfinale erreicht. Nach dem Coup gegen Europameister Belgien besiegten die Deutschen am Donnerstag in Lille den Tokio-Zweiten Japan mit 75:64 (42:36) .

Auch die Weltmeister um Kapitän und Fahnenträger Dennis Schröder stehen schon in der Finalrunde - beide Mannschaften dürfen nun gemeinsam nach Paris reisen.

Sabally überragt

Sabally gelang fast alles, auch von der Freiwurflinie hatte sie bei acht Versuchen eine perfekte Ausbeute. Schon vor dem dritten und letzten Gruppenspiel gegen Rekord-Olympiasieger USA am Sonntag (17.15 Uhr) dürfen Sabally und Co. den größten Erfolg des deutschen Frauen-Basketballs seit EM-Bronze 1997 feiern.

Gegen den Goldfavoriten geht es nun um eine gute Ausgangslage für die Runde der letzten acht Teams am kommenden Mittwoch. In der brutal schweren Gruppe C rechneten viele Experten im Vorfeld gar mit einem Vorrundenaus, da zudem Satou und Nyara Sabally sowie Leonie Fiebich aus der US-Profiliga WNBA erst kurz vor Olympia zum Team gestoßen waren - und Satou monatelang wegen einer Schulterblessur ausgefallen war.