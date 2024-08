Olympia: Deutsche Läuferin bricht im ZDF-Interview nach Marathon in Tränen aus

Platz 38 beim letzten olympischen Wettbewerb der Leichtathletik in Paris - aber bei diesem spektakulären Marathon in Paris das Ziel erreicht zu haben, ließ die Emotionen von Laura Hottenrott überkochen.

Im ZDF-Interview nach dem Rennen brach die Läuferin aus Kassel in Tränen aus. „Ich bin einfach überglücklich, ins Ziel zu laufen“, sagte die 32-Jährige im Gespräch mit der scheidenden Reporter-Legende Norbert König : „Es war ein harter Weg zu den Olympischen Spielen, ich mache Leichtathletik seit so vielen Jahren und bin meiner Familie so dankbar für die Unterstützung.“

Olympia-Marathon: Sifan Hassan holt Gold

Gold in einem packenden Zielsprint gewann Sifan Hassan: Die Niederländerin setzte sich in einem hoch spannenden letzten Wettbewerb in der Leichtathletik nach 2:22:55 Minuten mit nur drei Sekunden Vorsprung gegen Weltrekordlerin Tigist Assefa (Äthiopien) durch. Bronze ging an Hellen Obiri (2:23:10/Kenia).