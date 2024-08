Olympia 2024: "Körper ist komplett zerstört!" - Marathon-Star nach Aufgabe geknickt

Grund dafür seien die Nachwirkungen einer Infektion gewesen, die er sich vor ein paar Wochen eingefangen hatte. Eigentlich wäre gar eine Platzierung unter den besten Fünf sein Ziel gewesen, verriet Petros nach dem Lauf. Er sei auch in einer „sehr, sehr guten Form“ gewesen, bis ihn die Infektion mit dem Corona-Virus ausbremste. Die Erkrankung habe ihn „komplett rausgeworfen.“

Olympia: DLV-Athlet bricht Rennen ab

Petros sei zwei Wochen vor dem Wettkampf in Paris extra nach Deutschland gekommen, um sich ärztlich untersuchen zu lassen. Auch, wenn der Zustand durch die Versorgung in Deutschland „sehr viel besser“ geworden sei, war Petros letztlich doch nicht so fit, „wie ich es mir vorgestellt hatte.“