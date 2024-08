Olympia-Drama um Leichtathletik-Superstar: "Das darf nicht wahr sein!"

von SID 05.08.2024 • 08:35 Uhr Italiens schillernder Leichtathletik-Gigant Gianmarco Tamberi bangt wegen eines medizinischen Notfalls um seinen Olympia-Start - und schwankt zwischen Trotz und Verzweiflung.

Der Olympia-Start von Hochsprung-Superstar Gianmarco Tamberi steht aufgrund eines dramatischen gesundheitlichen Rückschlags der Kippe.

„Unglaublich. Das darf nicht wahr sein“, meldete sich Welt- und Europameister Tamberi am Samstagabend kurz vor dem geplanten Flug nach Paris via Instagram: Er habe wegen eines „stechenden Schmerzes in der Seite“ die Notfall-Ambulanz aufsuchen müssen. Der italienische Goldmedaillengewinner von Tokio 2021 habe „wahrscheinlich einen Nierenstein“. Er liege „drei Tage vor dem Wettkampf, für den ich alles geopfert habe hilflos im Bett“ und habe „38,8 Grad Fieber“.

Die Ärzte hätten ihm geraten, die Reise in Frankreichs Hauptstadt auf Montag zu verschieben, "in der Hoffnung, dass dieser Albtraum mit ein wenig Ruhe ein Ende hat", schrieb Tamberi. Am Mittwoch (10 Uhr) findet im Stade de France die Qualifikation im Hochsprung statt, die Entscheidung geht zwei Tage später am Freitag (19.00 Uhr) über die Bühne.

Tamberis zwischen Verzweiflung und Trotz

Der schillernde und für seine extrovertierten Einlagen und Einfälle bekannte Tamberi schwankt zwischen Verzweiflung und Entschlossenheit.

„Ich kann nur warten und beten“, schrieb Tamberi: „Ich verdiene das alles nicht, ich habe alles für diese Olympischen Spiele getan, alles. Ich verdiene es wirklich nicht.“

Tamberi versprach dennoch: „Ich weiß noch nicht, wie ich dort hinkomme, aber ich werde dort auf dem Podest stehen und bis zum letzten Sprung alles geben - egal, wie mein Zustand sein wird.“ Der 32-Jährige, der bei der Eröffnungsfeier Italiens Fahne getragen und dabei seinen Ehering in der Seine verloren hatte,, will in Frankreich eigentlich erneut eine große Show liefern.