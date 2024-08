Olympia-Drama um Mihambo: Trainer weist kritische Frage zurück

Der Medaillenkampf im Grenzbereich: Für Außenstehende sah es besorgniserregend aus - gerade auch mit Blick auf mögliche Langzeitfolgen einer Überanstrengung bei Krankheit. Für Mihambo, die vor rund zwei Monaten an Corona erkrankt war alles am Ende aber „eigentlich vollkommen in Ordnung.“ Auch wenn die Lunge „einfach an ihre Grenze kommt.“ Sie wolle nun weiter Asthmaspray nehmen und sich über die nächsten Monate auskurieren.