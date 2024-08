Olympia: Ein noch immer verstörender Eklat und seine weitreichenden Folgen

Der Pferde-Eklat bei Olympia in Tokio machte Fünfkämpferin Annika Zillekens (damals: Schleu) unfreiwillig berühmt und veränderte den Modernen Fünfkampf nachhaltig. In Paris hofft nicht nur Zillekens auf ein Ende ohne Schrecken.

Der Pferde-Eklat bei Olympia in Tokio machte Fünfkämpferin Annika Zillekens (damals: Schleu) unfreiwillig berühmt und veränderte den Modernen Fünfkampf nachhaltig. In Paris hofft nicht nur Zillekens auf ein Ende ohne Schrecken.

Zillekens haut drauf, auf Saint Boy, das ihr zugeloste Pferd, das auch unter Gewalteinwirkung nicht so will wie seine Reiterin. Es sind brutale Szenen. Es geht um Gold. Am Ende verliert Zillekens, die damals unter ihrem Mädchennamen Schleu startet, mehr als eine Medaille. Sie wird als Tierquälerin beschimpft. Ihr Ruf ist beschädigt.

Viel Zeit ist seither vergangen. Zillekens hat geheiratet und eine Babypause eingelegt, sich aber früh festgelegt, nicht aufzuhören, sondern in Paris ein versöhnliches Ende zu suchen. Um das Podest geht es Zillekens nicht vornehmlich, wenn sie am heutigen Donnerstag mit dem Fechten in Paris auf die Olympia-Bühne zurückkehrt. Die 34-Jährige will ihren Frieden schließen mit den Olympischen Spielen, dem Event, das sie über mehr als ein Jahrzehnt motiviert hat.