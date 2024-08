Olympia: Gender-Aufreger im Boxen bewegt internationale Presse

Die Teilnahme von Imane Khelif an den Frauenwettbewerben der Olympischen Spiele sorgt derzeit für zahlreich Gesprächsstoff. Auch in der internationalen Presse wird darüber diskutiert.

Die Teilnahme von Imane Khelif an den Frauenwettbewerben der Olympischen Spiele sorgt derzeit für zahlreich Gesprächsstoff. Auch in der internationalen Presse wird darüber diskutiert.

Das britische Boulevardblatt The Sun präsentierte seinen Lesern als wichtigstes Thema einen Kommentar des umstrittenen Autors und Moderatoren Piers Morgan, der Khelif absprach, eine biologische Frau zu sein und vom einem „unerträglichen, herzzerreißenden Anblick“ im Ring schrieb. Die Zeitung Daily Mail , ebenfalls als konservativ eingestuft, titelte VERY BAD SPORTS .

Imane Khelif sorgt für mächtig Gesprächsstoff

Die spanische Sportzeitung Marca veröffentlichte ein Interview des spanischen Box-Trainers bei Olympia, der erklärte, er sehe Khelifs Teilnahme als „nicht fair und nicht gerecht“ an: „Jeder kann denken, was er will, aber ich sehe es so.“ Zudem präsentierte das Blatt eine Bildergalerie der Kämpferin über ihr Leben.

Am Donnerstag hatte das IOC in einem Statement auf die massive Kritik aus aller Welt reagiert. Jeder Mensch habe „das Recht, ohne Diskriminierung Sport zu treiben“, teilte das Internationale Olympische Komitee mit. Die „gegenwärtige Aggression“ gegen diese beiden Sportlerinnen (neben Khelif wird auch über Lin Yu-ting diskutiert) beruhe „ausschließlich auf einer willkürlichen Entscheidung, die ohne jedes ordnungsgemäße Verfahren getroffen wurde - insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass diese Sportlerinnen seit vielen Jahren an Spitzenwettkämpfen teilgenommen haben“, hieß es in Bezug auf den letztjährigen Ausschluss beider Athletinnen durch den Box-Verband.