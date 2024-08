Olympia: Irre Begründung für Versagen

Bei der EM in Rom holte Karl Bebendorf mit Bronze noch eine Medaille, bei den Olympischen Spielen in Paris ereilte den 3000-m-Hindernisläufer das Aus im Vorlauf.

Was komisch klingt ist in den Augen Bebendorfs stichhaltig. „Ich weiß es, weil ich eine Woche zuvor schon mal den Saft getrunken habe und die gleichen Symptome hatte, nur nicht so stark.“

Bebendorf: Fieber und hundeelend

Schuld soll der Saft gewesen sein. „Ich hatte vorher noch nie Probleme und war bisher ein Fan von Rote-Bete-Saft. Wenn du aber so austrainiert und am Limit bist, kann dich alles aus der Bahn hauen, und in dem Fall war es der Saft. Die Nitrate waren wahrscheinlich in dem Moment zu aggressiv für den Darm, der die Knolle verarbeiten muss. So erklärte es mir die Ärztin und meinte, dass 500 Milliliter zu viel sind“, verriet Bebendorf.