Linke kämpft, hat aber keine Chance - Geher-Gold für Pintado

Großer Kampf, aber keine Chance: Geher Christopher Linke hat bei den Olympischen Spielen über 20 km eine weitere Top-Platzierung verpasst. Vor der spektakulären Kulisse am Fuße des Eiffelturms landete der Potsdamer am Ende nach 1:20:38 Stunden auf Rang 19, nicht zu schlagen auf dem Rundkurs mit Start und Ziel an der Pont d'Iena war Brian Daniel Pintado aus Ecuador (1:18:55). Silber gewann Caio Bonfim (1:19:09/Brasilien), Bronze sicherte sich in der ersten Entscheidung der Leichtathleten in Paris der spanische Weltmeister Alvaro Martin (1:19:11).