Olympia 2024: Märchen geht weiter! Deutsche Beachvolleyballer im Finale

Die Olympiasieger geschlagen, Gold vor Augen: Zwölf Jahre nach dem Triumph von Julius Brink und Jonas Reckermann können die deutschen Beachvolleyballer auf ihre nächste olympische Sternstunde hoffen. Nils Ehlers und Clemens Wickler bezwangen am Donnerstag im packenden Halbfinale von Paris die Norweger Anders Mol und Christian Sörum mit 2:1 (21:13, 17:21, 15:13). Im Finale am Samstag (22.30 Uhr) können Ehlers/Wickler ihren Siegeslauf krönen und Geschichte schreiben.

Im Match um Gold treffen die Weltranglistendritten auf die Weltranglistenersten David Ahman/Jonatan Hellvig aus Schweden oder die Katarer Cherif Younousse / Ahmed Tijan. Schon jetzt steht fest, dass erstmals seit dem Triumph von Brink/Reckermann 2012 in London wieder ein deutsches Männer-Duo auf dem Olympia-Podium stehen wird.

Deutsche Beachvolleyballer im Finale

"Wir sind richtig stolz, zwei weitere Spiele in diesem Hexenkessel spielen zu dürfen", hatte Ehlers nach dem Halbfinaleinzug am Dienstag gegen die Niederländer Stefan Boermans und Yorick de Groot gesagt. Wickler ergänzte selbstbewusst: "Es ist die falsche Herangehensweise, von Platz vier auszugehen. Von daher hauen wir alles rein und probieren, um die Medaillen zu spielen."

Im Kampf um den Einzug ins Finale entwickelte sich bei prallem Sonnenschein und Temperaturen von 28 Grad auf dem Pariser Marsfeld eine packende Partie gegen die norwegischen Olympiasiegern von 2021. Absetzen konnte sich im ersten Satz zunächst kein Team; beim Stand von 3:5 gelangen Ehlers/Wickler dann aber vier Punkte in Folge, die Norweger sahen sich zur ersten Auszeit gezwungen.

Ehlers/Wickler aber ließen sich nicht beirren und zeigten weiter eine konzentrierte Vorstellung. Ein 1:3 im dritten Satz machten sie Spielzug um Spielzug wett, gingen 12:10 in Führung - und gaben diese nicht mehr her. Der zweite Matchball saß - nach Videobeweis.

In Paris haben Ehlers/Wickler vom ersten Match an einen bislang ungebremsten Siegeslauf hingelegt. Bereits in der Vorrunde hatte das Duo, das seit Ende 2021 gemeinsam auf Sand spielt, drei souveräne Erfolge eingefahren. Ein Ausrufezeichen folgte im Achtelfinale beim 2:0 gegen die Weltranglistenzweiten George/Andre aus Brasilien.