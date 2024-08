Olympia: Olise-Show! Bayern-Neuzugang führt Frankreich ins Finale

Frankreich und Spanien haben mit mehr Mühe als gedacht das Finale des olympischen Fußball-Turniers der Männer erreicht. Angeführt vom künftigen Bayern-Profi Michael Olise bezwangen die Gastgeber Außenseiter Ägypten in Lyon erst nach Verlängerung mit 3:1 (1:1, 0:0). Zuvor war Spanien ebenfalls nach Rückstand durch ein 2:1 (0:1) gegen Marokko zum zweiten Mal in Folge ins Endspiel eingezogen. Die Goldmedaille wird am Freitag im Pariser Prinzenpark vergeben.