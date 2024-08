Olympia 2024: "Wie Kegel umgefallen" - Zoff nach Massensturz!

Im ersten Vorlauf über 5000 Meter kommt es zu einem kuriosen Massensturz. Am Ende liegen drei Läufer auf der Bahn.

Im ersten Vorlauf über 5000 Meter kommt es zu einem kuriosen Massensturz. Am Ende liegen drei Läufer auf der Bahn.

Massensturz in der Leichtathletik : Nach einem Gerangel auf der Zielgeraden im ersten Vorlauf über die 5000 m sind gleich vier Läufer im Stade de France hingefallen.

Im Kampf um den Einzug ins Finale am Samstag (20 Uhr) kam es im engen Feld zu kleineren Rempeleien, der Brite George Mills verlor dadurch das Gleichgewicht - am Ende lagen er und drei weitere Kollegen auf der lila Bahn.

Olympia 2024: Aus Drama wird ein Happy End

Doch am Ende wurde aus dem Drama um Mills und Co. noch ein Happy End, dank einer Jury-Entscheidung rückte der 25-Jährige ebenso wie Thierry Ndikumwenayo (Spanien), Mike Foppen (Niederlande) und Dominic Lokinyomo Lobalu aus dem Flüchtlings-Team in den Endlauf nach.