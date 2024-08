Operation nach Olympia-Drama: "Ein sehr, sehr schlechter Scherz"

Mittlerweile wurde die DLV-Athletin operiert, wie sie ein paar Tage nach ihrem dramatischen Aus in Paris mitteilte. „Ich bin noch am selben Tag, an dem es passiert ist, zurück nach Deutschland geflogen und habe mich bereits operieren lassen. Alles ist gut verlaufen und meine Achillessehne ist wieder in einem Stück“, schrieb Weißenberg bei Instagram.