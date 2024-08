Olympia: Furchtbare Szenen - Verletzungsdrama endet im Rollstuhl

Drama um Siebenkämpferin Sophie Weißenberg! Die 26-Jährige hat sich vor dem ersten Wettkampf in Paris folgenschwer verletzt. Beim Hürdentest blieb sie mit dem rechten Fuß an einem Hindernis hängen, geriet dabei ins Ungleichgewicht und fiel zu Boden.

„Oh, was ist denn da passiert? Das sieht gar nicht gut aus. Ich möchte es nicht verschreien, aber das sind die typischen Zeichen für einen Achillessehnenriss. Ach du meine Güte. Maximaler Gau für Sophie Weißenberg, die da jetzt natürlich weinend liegt. Furchtbar. Das ist für eine Sportlerin maximal furchtbar. Das ist mega bitter“, fasste ARD -Kommentator Ralf Scholt die dramatischen Augenblicke zusammen.

„Gibt nichts Schlimmeres“

Weißenberg wurde schließlich in einem Rollstuhl von der Bahn gefahren. Die Athletin, die in Paris ihr Olympia-Debüt geben wollte, weinte weiterhin bitterlich, hielt sich beide Hände vor das Gesicht. Carolin Schäfer, die zweite deutsche Siebenkämpferin in Paris, deutete immer wieder auf Weißenbergs Achillessehne.