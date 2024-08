Olympia: Nils Politts Toiletten-Notfall mitten im Rennen

Nils Politt muss während des olympischen Radrennens in Paris einen Zwischenstopp einlegen - und landet in einem berühmten Café.

Plötzlich hatte es Nils Politt ganz eilig. So eilig, dass der deutsche Radprofi sogar sein Rennrad an die Seite stellte. Am pittoresken Café des Deux Moulins, bekannt aus dem Film „Die fabelhafte Welt der Amelie“, reizten Politt während des Straßenrennens der Olympischen Spiele weder der Avocado-Toast noch die Quiche des Tages.