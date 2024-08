Evenepoel schreibt mit Sieg Olympia-Geschichte, aber Experte hat brisante Vermutung

Voigt: „Das Fahrrad wäre dann nicht regelkonform“

„Es gibt Vorschriften für die Fahrer. Da darf der Sponsor auf jeder Seite nur in einer bestimmten Größe einmal draufstehen. Bei ihm stand der Sponsor zwei oder dreimal drauf. Das Fahrrad wäre dann nicht regelkonform“, sagte der frühere Profi. Er hoffe es zwar nicht für Evenepoel. Aber das könne zu einer Disqualifikation oder einer Zeitstrafe führen.

Dieser gewann Silber, Bronze sicherte sich in Abwesenheit des slowenischen Tour-Champions Tadej Pogacar in Christophe Laporte ein weiterer Franzose. Maximilian Schachmann belegte als bester Fahrer des deutschen Duos den 28. Platz. Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) wartet seit 24 Jahren auf eine Medaille im Straßenrennen.

Remco Evenepoel war der überragende Fahrer in Paris

„Grandios“, nannte Schachmann Evenepoels Leistung. Er selbst habe „nicht die besten Beine“ gehabt, „aber es war nicht schlecht. Klar wären wir gern mit besseren Ergebnissen nach Hause gegangen, aber für mich persönlich merke ich, dass es wieder bergauf geht.“ Der Berliner störte sich am Mangel an Verpflegungspunkten. „Sie hätten mehr davon erlauben können, wenn sie im Sommer so ein langes Rennen machen. Das fand ich nicht gut.“