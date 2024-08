Olympia: Remco Evenepoel schreibt Geschichte mit Doppel-Gold in Paris

Remco Evenepoels großer Siegeshunger war erst am Eiffelturm gestillt. Den "kleinen Kannibalen" nennen sie den Radprofi in der belgischen Heimat, weil er mit 1,71 m eher schmächtig daherkommt, und weil er seine Landsleute wegen seiner offensiven Fahrweise und des scheinbar unbegrenzten Potenzials an den großen Eddy Merckx erinnert.

Die Rad-Legende eilte in den 60er und 70er Jahren von Sieg zu Sieg, gewann unter anderem fünf Mal die Tour de France. Das Kunststück, das Evenepoel am Samstag im Herzen Paris vollendete, war aber nicht einmal Merckx gelungen. Olympiasieger war der 79-Jährige nie. Doppel-Olympiasieger wie Evenepoel - dazu hatte Merckx wegen des damals fehlenden Zeitfahrens im olympischen Programm auch nicht die Chance - schon gar nicht.

"Das ist historisch. Was für ein Tag", sagte Evenepoel. Am Samstag nach der Eröffnungsfeier hatte der Weltmeister bei den Sommerspielen schon den Kampf gegen die Uhr gewonnen. Am zweiten Wochenende der Wettkämpfe legte er mit Gold im Straßenrennen fulminant nach. "Ich bin so stolz, als erster Fahrer der Geschichte das Double zu schaffen", sagte Evenepoel. Auf dem Trocadero war ein weiterer Traum wahr geworden.