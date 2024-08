Olympia-Skandal im Hockey-Finale: Deutscher Gegner entschuldigt sich

Die Enttäuschung bei den deutschen Hockey-Weltmeistern war nach dem verlorenen Olympia-Finale groß – für Ärger sorgte aber eine Szene nach Spielende . Der niederländische Penalty-Torschütze Duco Telgenkamp war nach seinem entscheidenden Treffer im Shootout (1:3) zu Deutschlands Torhüter Jean-Paul Danneberg gerannt, hielt sich den Zeigefinger an den Mund und gab ihm einen leichten Klaps an den Helm.

Telgenkamp weiter: „Es gab Artikel und die haben wir persönlich genommen. Danach wurde es sehr emotional. Es tut mir leid, was ich für eine Aktion gebracht habe. Noch mal: Es sind Emotionen, die am Ende hochkamen. Aber es ist, wie es ist: Wir haben gewonnen. Ich hätte mich entschuldigt, wenn ich ihn gesehen hätte.“

„Weiß gar nicht, wie man ein so schlechter Verlierer sein kann“

Danneberg hatte sich derweil erbost gezeigt: „Das ist glaube ich das Respektloseste, was ich jemals in meinem Leben im Sport erlebt habe. Ich weiß gar nicht, wie man ein so schlechter Gewinner sein kann“, sagte der deutsche Keeper.