Olympia: Deutsche Teams im Medaillenrausch - Halbfinals erreicht!

Das Hoch der deutschen Mannschaften bei den Olympischen Spielen hält an, alle neun Teams haben die K.o.-Runde erreicht, die Fußballerinnen und 3x3-Basketballerinnen haben sich sogar schon zwei Chancen auf eine Medaille erspielt - beide Teams stehen im Halbfinale.

Die DFB-Frauen treffen am Dienstag in Lyon auf die USA (18 Uhr im LIVETICKER), die Kleinfeld-Basketballerinnen am Montag zunächst auf Kanada.