Olympia: DHB-Frauen verlieren - Viertelfinal-Hoffnung lebt!

Bezwingt der WM-Dritte Dänemark am späten Abend im letzten Spiel der Vorrundengruppe A den krassen Außenseiter Südkorea, können die DHB-Frauen wie das deutsche Männerteam für das Viertelfinale in Lille planen. Dann würden sie die Gruppenphase dank eines Dreiervergleich auf dem vierten Platz vor Südkorea und Slowenien (auch jeweils zwei Punkte) abschließen. Aber auch nur dann.

Als Gegner der Mannschaft um Kapitänin Emily Bölk würde in der ersten K.o.-Runde am Dienstag Weltmeister und Tokio-Olympiasieger Frankreich warten.

Schwache Leistung gegen Norwegen

Das deutsche Team konnte gegen Norwegen nicht an die ansprechende Leistung aus dem Dänemark-Spiel (27:28) anknüpfen. Fehlwürfe und Unkonzentriertheiten in der Abwehr kosteten ein besseres Ergebnis. Beste deutsche Werferinnen waren Viola Leuchter und Antje Döll mit je drei Treffern, im Tor zeigte Katharina Filter starke Paraden und bewahrte ihr Team vor einer höheren Niederlage.

Dabei hatte die Partie für den WM-Sechsten gar nicht so schlecht begonnen. Im Gegenteil. Deutschland führte schnell 3:0 und ließ in den ersten sechs Minuten kein einziges Gegentor zu. Doch durch fast zehn Minuten ohne eigenen Treffer gerieten Bölk und Co. mit 3:7 ins Hintertreffen. Gaugisch versuchte es mit einer Auszeit. Norwegen blieb aber am Drücker, Passsicherheit und Wurfeffektivität waren bei den Skandinavierinnen einfach höher.