Olympia 2024: Deutsche Legende tritt ab: "Eine traurige Geschichte"

Georg Grozer konnte seine Enttäuschung nicht verbergen. „Das ist eine traurige Geschichte“, sagte Deutschlands Volleyball-Star niedergeschlagen nach dem Viertelfinal-Aus bei den Olympischen Spielen. Dass das DVV-Team trotz 2:0-Satzführung am Ende doch noch in einem Tiebreak-Krimi dem Gastgeber Frankreich mit 2:3 (25:18, 28:26, 20:25, 21:25, 13:15) unterlegen war, sei „enttäuschend natürlich, es ist schmerzhaft.“

Vor allem, weil es sein letzter Auftritt auf der ganz großen Bühne des Sports war. Was ihm nach dem Matchball durch den Kopf ging? „Dass es meine letzten Olympischen Spiele waren“, sagte Grozer. Zum Abschluss berührte er nochmal die olympischen Ringe auf dem Hallenboden. Da sei „Trauer und Leere“ gewesen, „wir haben gekämpft und gekämpft“ - doch am Ende hatte es nicht gereicht.

Erneutes Viertelfinal-Aus für Grozer und Co.

Wie bereits bei der letzten Teilnahme in London 2012 war für das DVV-Team auch in Paris im Viertelfinale trotz starker Leistung Schluss. "Ich bin trotzdem unglaublich stolz auf diese Mannschaft, was wir im letzten Jahr geleistet haben und auch hier bei Olympia, jeder kann stolz sein", betonte der 39-Jährige.