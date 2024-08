Ungeheuerliche Enthüllungen bei Olympia! Massiver Betrug beim Säbelfechten?

In einem von Journalist Hajo Seppelt erstellten Bericht kommen zwei prominente Zeugen zu Wort, die in erstaunlicher Offenheit über die skandalös anmutenden Vorgänge im Säbelfechten berichten.

Ex-Schiedsrichter berichtet von Manipulations-Versuch

Marcus Schulz ist ein ehemaliger Referee auf höchster Ebene. Er hat sich schon vor einiger Zeit in den USA an die Öffentlichkeit gewandt, fand dort allerdings kaum Beachtung.

Muss das Säbelfechten aus dem Olympischen Programm verschwinden?

Ein Problem: Das Regelwerk sei so „kompliziert geworden, dass es extrem interpretierbar ist. Es ist damit auch manipulierbar für den Kampfrichter. Ich kann heute in etwa 50 Prozent der Fälle, in denen beide Fechter aufeinanderzutürmen und sich treffen, nicht entschieden. Ich weiß nicht, warum der Treffer so fällt.“