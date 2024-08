Uscins und Knorr bei Olympia ins All-Star-Team berufen

Zwei deutsche Handball-Stars schaffen es in das All-Star-Team bei Olympia 2024 in Paris. Als Spieler des Turniers wird jedoch ein Däne ausgezeichnet.

Zwei deutsche Handball-Stars schaffen es in das All-Star-Team bei Olympia 2024 in Paris. Als Spieler des Turniers wird jedoch ein Däne ausgezeichnet.

Uscins und Knorr treten in große Fußstapfen

Das olympische Allstar-Team wird seit den Sommerspielen 1992 in Barcelona durch den Weltverband IHF ausgezeichnet. Zuvor waren erst drei deutsche Spieler in die „beste Sieben“ berufen worden: 2016 Linksaußen Uwe Gensheimer nach Bronze in Rio sowie 2004 Torhüter Henning Fritz und Kreisläufer Christian Schwarzer nach Silber in Athen.