Olympia: Flitzer verzögert 100-m-Finale – Lyles gewinnt Gold in 9,79s

Noah Lyles und Co. waren längst bereit für die große Sprint-Show in Paris, doch die schnellsten Männer der Welt mussten auf ihren Auftritt warten. Und warten. Eigentlich hätte Startschuss für das Olympia-Finale über die 100 m um Punkt 21.50 Uhr erfolgen sollen - doch ein Flitzer im Stade de France verzögerte das Spektakel. „Beim 100-Meter-Finale wurde versucht, die Bahn zu stürmen“, sagte Tony Estanguet, Organisationschef der Spiele in Paris, am Montag.