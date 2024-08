Olympia: Sprint-Star Noah Lyles will eigenen Sneaker nach Gold-Triumph

Wie einst bei Basketball-Legende Michael Jordan: Sprint-Star Noah Lyles hofft nach seinem dramatischen Gold-Triumph von Paris nun auf das große Geld. „Ich will meinen eigenen Schuh“, sagte der schnellste Mann der Welt: „Ganz im Ernst. Ich will einen Sneaker. Mit Spikes lässt sich kein Geld verdienen.“

Goldener Moment in Paris

Der 27-Jährige hatte sich in einem packenden Finale mit nur fünf Tausendstelsekunden Vorsprung auf den Jamaikaner Kishane Thompson durchgesetzt - und damit endlich das Warten der US-Fans auf einen Olympiasieger über die 100 m nach 20 Jahren beendet.

Inspirierende Botschaft

In den Sozialen Medien meldete sich Lyles, dreifacher Weltmeister von Budapest, danach mit einer emotionalen Botschaft: "Ich habe Asthma, Allergien, Legasthenie, ADS, Angstzustände und Depressionen. Aber ich sage Euch, dass das, was Ihr habt, nicht definiert, was Ihr werden könnt. Ihr könnt es auch schaffen."