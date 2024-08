Yemisi Ogunleye: "Ich sei keine wahre deutsche Olympiasiegerin"

„Es gibt Menschen, die einem nichts gönnen“

Die herausragende wie inspirierende Persönlichkeit Ogunleye sorgte in Paris mit der öffentlichen Darstellung ihres Glaubens für Aufsehen, da sie nach ihrem Triumph bei einer Pressekonferenz das Gospel-Lied „I Almost Let Go“ sang und ihren tiefen Glauben an Gott betonte.