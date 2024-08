Olympia: Florian Unruh holt Silber im Bogenschießen – Emotionaler Triumph

Florian Unruhs erster Anruf galt Ehefrau Lisa. Im Video-Call schwärmte der deutsche Bogenschütze von seinem Silber-Coup bei den Olympischen Spielen in Paris und dem glänzenden Zuwachs für die heimische Vitrine. "Es ist ein glücklicher Zufall, dass ich eine Frau habe, die zwei davon hat", sagte Unruh nach dem zweiten Platz im Mixed-Wettbewerb an der Seite von Michelle Kroppen: "Irgendwie muss ich ja versuchen, auch mal eine Olympia-Medaille zu Hause zu haben."

Lisa Unruh hatte 2016 in Rio Silber im Einzel gewonnen, vor drei Jahren legte die 36-Jährige mit Team-Bronze nach. In Paris war sie nicht vor Ort, ihre Laufbahn in der Nationalmannschaft hat sie beendet, auch als Privatperson sparte sich die Berlinerin die Reise nach Frankreich. "Hier vor Ort hätte ich definitiv keine Zeit für sie gehabt", sagte Florian Unruh. Also verfolgte Lisa Unruh aus der Ferne, wie ihr Gatte in der Pariser Bogen-Arena auf der Esplanade des Invalides stolz das Podest betrat.