Ein Land unter Schock! Olympia-Ikone macht Schluss

Schwimmen: Eine stille Leistungsträgerin

Bohl fügte hinzu: „Was Emma geleistet hat, ist unübertroffen. Sie hat so lange den Standard für die Welt gesetzt und auf ihrem Weg nie jemanden von einem Autogramm abgewiesen oder gedacht, dass sie größer ist als das Team.“

McKeon schreibt Olympia-Geschichte

Die 30-Jährige ist achtmalige Weltrekordhalterin und gewann bei den vergangenen drei Olympischen Spielen insgesamt 14 Medaillen - darunter sechsmal Gold. Entsprechend traurig reagierte das traditionelle Schimmer-Land auf Australien. In Zukunft fällt eine Medaillengarantin weg.

Allein in Tokio 2021 sicherte sich die Australierin siebenmal Edelmetall, was vor ihr noch keiner anderen Schwimmerin gelungen war. Zudem durchbrach McKeon vor zwei Jahren eine Schallmauer, indem sie als erste Frau die 100 Meter Freistil in unter 50 Sekunden schwamm.