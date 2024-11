Tief gefallen und verspottet: Tragödie eines Gold-Helden

Martin Hoffmann 30.11.2024 • 22:59 Uhr Fredy Schmidtke war als junger Radsportler eine Ausnahmeerscheinung, holte Gold bei Olympia - und fiel dann tief. Vor acht Jahren endete sein Leben tragisch früh.

Es dauerte etwas mehr als ein Jahr, dass Fredy Schmidtke vom gefeierten Gold-Helden zum Gespött der Sportnation wurde.

In Los Angeles feierte der damals 23-Jährige 1984 den größten Erfolg seiner Karriere, wurde Olympiasieger im Bahnrad-Zeitfahren über die 1000-Meter-Distanz.

Der gelernte Rohrschlosser aus dem Kölner Stadtteil Worringen hatte den ihm vorauseilenden Ruf als größtes deutsches Radsport-Talent seit dem großen Dietrich Thurau bestätigt – zum zweiten Mal nach seinem WM-Titel in Leicester zwei Jahre zuvor. Nun stand er in einer Reihe mit „Albatros” Michael Groß, Ulrike Meyfarth, Dietmar Mögenburg, den anderen BRD-Stars, die sich vor den Toren Hollywoods vergoldeten.

Die Geschichte von „Gold-Fredy“ entwickelte sich jedoch sehr schnell zu einer traurigen: Auf den Coup von L.A. folgte ein sportlicher Absturz und anhaltende Probleme, sich im Leben nach der Athletenkarriere zurechtzufinden. Am Sonntag jährt sich zum siebten Mal der frühe Tod Schmidtkes.

Vom Goldjungen zum „fetten Fredy"

Schmidtkes Ruf hatte sich schon im Jahr nach seinem Olympiasieg radikal gewandelt: Der enorme Trainingseifer, mit dem Schmidtke von Kindesbeinen auf sein großes Ziel hingearbeitet hatte, ließ schnell nach, als er es erreicht hatte.

Nach L.A. geriet Schmidtke sportlich und körperlich außer Form, futterte sich rund 10 Kilo Übergewicht an und hatte bald den Spitznamen „Der fette Fredy“ weg - entlehnt einem damals bekannten Lied des österreichischen Sängers Georg Danzer.

„Der Radrennfahrer Fredy Schmidtke, 24, frühstückte durchaus nicht wie ein Athlet, der auf die Figur achten muss“, begann Ende 1985 ein vernichtendes Porträt des Spiegel über den gestrauchelten Champion: „Butter, Käse und Salami packte er fingerdick auf die Brötchen. Dann verspeiste er noch ein Birchermüsli, und auch das Glas Champagner verschmähte er nicht.“

Er sei nun mal „ein Lebemann“ wurde Schmidtke weiter zitiert - und werde sich die Kilos „bei Gelegenheit“ schon wieder abtrainieren.

Tiefer Absturz nach Olympiasieg 1984

Die Folgen des versiegenden Fleißes hatte Schmidtke da schon zu spüren bekommen: Bei den Deutschen Meisterschaften im Sommer 1985 stürzte der eben noch beste der Welt auf Platz 10 (!) im nationalen Vergleich ab.

Bundestrainer Udo Hempel kommentierte das Desaster sarkastisch mit der Aussage, dass Schmidtke ja immer noch in den Top 10 gelandet sei, „darüber wäre die Nena zum Beispiel sehr froh“.

Als Schmidtke sich wenige Monate später beim Münchener Sechstagerennen weiter völlig außer Form präsentierte, verlor Hempel seinen Rest-Humor und warf ihn aus dem Nationalkader.

„Die Leute saufen und ich soll arbeiten"

Schmidtkes Leumund litt nicht nur unter seinen nachlassenden Leistungen, sondern auch an der Unbedarftheit, mit der er öffentlich über sein Leben plauderte - ungefiltert durch PR-Ratgeber und offensichtlich ohne jede Sorge um sein Image.

Freimütig offenbarte er zum Beispiel, dass sein erster Gedanke nach der Zielankunft in L.A. lautete: „Junge, jetzt beginnen die goldenen Zeiten!“ – dass er sich deswegen nun aber auch nicht „allen möglichen Stress aufhalsen“ hätte wollen. Die Absage einer Einladung zu professionell vergüteten Sechstagerennen begründete Schmidtke mit den Worten: „Die Leute in der Halle saufen und amüsieren sich, und ich soll arbeiten.“

Schmidtke machte keinen Hehl daraus, dass er im Leistungssport nie seinen einzigen Lebenssinn sah. Doch so erfrischend Schmidtkes schlagfertige Ehrlichkeit war, sie brachte ihn immer wieder auch in Teufels Küche. Bald kursierten Berichte über einen noch wilderen Lebenswandel – zum Ärger auch seiner Jugendliebe Brigitte, die er kurz nach seinem Olympiasieg geheiratet hatte.

„Das war alles erstunken und erlogen. Während Journalisten von Bordellbesuchen schrieben, saß Fredy hier zu Haus und hat Monopoly gespielt“, sagte sie nach Schmidtkes Tod.

Auch Geschäftsprojekt wurde zum Desaster

Im Jahr seines sportlichen Niedergangs träumte Schmidtke noch davon, dass er sich wieder in Topform bringen und 1988 in Seoul „vielleicht sogar zwei Goldmedaillen holen“ würde. Es klappte nicht - und auch der Versuch, sich ein berufliches Leben nach dem Sport aufzubauen, lief nicht nach Plan.

Schmidtke eröffnete ein Sportwarengeschäft, ohne das kaufmännische Wissen zu haben, es zu führen. Schon bei der Einrichtung hörte Schmidtke auf schlechte Ratgeber und gab dreimal so viel Geld wie geplant aus.

Auf den Alltag im Laden blickte er später lakonisch zurück: „Ich habe morgens einen Squashball verkauft, mittags wurde es dann etwas ruhiger.“ Schmidtke musste sein Geschäft letztlich hochverschuldet aufgeben.

„Selten ist ein deutscher Ausnahmesportler tiefer gefallen“, konstatierte der Kölner Stadt-Anzeiger nach dem Tod Schmidtkes in einem berührenden Nachruf - der in aller Trübsal auch einiges geraderückte.

Schmidtke berappelte sich - doch dann die Tragödie

Bei allem, was in Schmidtkes Leben falsch gelaufen sei, sei er auch jemand gewesen, der immer wieder aufgestanden sei – „taumelnd, am Ende seiner Kräfte, fluchend, zerbeult, mit künstlichen Kniegelenken und zu vielen Kilos, aber nie zynisch, nie klagend, sondern mit jungenhaftem Glanz in den Augen nach dem nächsten Strohhalm greifend“.

Schmidtke zog sich und seine Familie nach der Aufgabe des Sportgeschäfts aus der existenziellen Not, nahm einen Job als Schichtarbeiter an und schuftete aufopferungsvoll, um seine Schulden zu bezahlen. Parallel dazu ließ der Vater zweier Söhne sich zum Chemikanten ausbilden und verdiente am Ende wieder gutes Geld.

Die nächste bittere Wendung: Die Gesundheit forderte ihren Tribut. Schmidtke war in seinen letzten Lebensjahren von einer Stoffwechselerkrankung und Arthritis geplagt, auch der Kampf mit den Pfunden blieb ein Thema.

Schmidtke gab sich trotzdem nicht auf, trieb zuletzt wieder vermehrt Sport und verlor viel Gewicht. „Es ging ihm richtig gut“, berichtete Witwe Brigitte: „Leider war es wie ein Gesetz in seinem Leben, dass er wieder unter Wasser gezogen wurde, sobald er gerade wieder nach Luft schnappen konnte.“