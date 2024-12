Weikert skizziert Olympia-Plan: Konzept 2025, Bürgervotum 2026

Der Deutsche Olympische Sportbund hat die nächste formale Hürde auf dem Weg zu einer Olympia-Bewerbung genommen. Der DOSB wird nach dem einstimmigen Votum bei der Mitgliederversammlung nun mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) in den sogenannten kontinuierlichen Dialog treten. Der SID stellt die "Roadmap 3.0" vor, wie es in der Sprache des Dachverbandes heißt.

Anfang 2025: Aufnahme des kontinuierlichen Austauschs mit dem IOC, außerdem weitere Konzeptverfeinerung. Kürzlich erst änderte der DOSB seine Herangehensweise. Ein Konzept über das ganze Land hinweg mit zwei womöglich weit auseinander liegenden Schwerpunktregionen - was zunächst angedacht war - werde "nicht funktionieren", sagte DOSB-Präsident Thomas Weikert am Samstag: "Wir können uns damit bewerben, aber werden keinen Erfolg haben." Dieses Umdenken ist das Resultat informeller Gespräche mit dem IOC. Der neue Ansatz: Bei einer Bewerbung wird es ein Zentrum geben, in dem laut Weikert "65, 70 Prozent" der Wettbewerbe stattfinden. Das bedeutet eben auch: Unter den Interessenten Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf, Leipzig sowie den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Bayern wird es am Ende nur einen großen Gewinner geben.