Olympia-Quali: DEB-Frauen mit Abstreiter in Bremerhaven

Mit Torhüterin Sandra Abstreiter aus der nordamerikanischen Profiliga PWHL gehen die deutschen Eishockey-Frauen ins Olympia-Qualifikationsturnier in Bremerhaven. In sein 25-köpfiges Aufgebot für das Turnier vor Heimkulisse (6. bis 9. Februar) berief Bundestrainer Jeff MacLeod auch fünf Spielerinnen aus der amerikanischen College-Liga.

Mit einem Sieg bei der Ausscheidung können die Frauen des Deutschen Eishockey Bundes (DEB) das Ticket für die Winterspiele 2026 in Italien lösen und somit erstmals seit 2014 eine Olympia-Teilnahme feiern.

„Wir blicken mit großer Vorfreude auf das Turnier, denn das sind die Gelegenheiten und Momente, die wir alle gemeinsam erleben wollen und von denen wir träumen“, sagte MacLeod: „Wir haben weitestgehend den Kader zusammen, der auch bei der letzten WM zusammen war. Seitdem sind wir als Gruppe weiter gewachsen, was unsere Erfahrung und individuelle Weiterentwicklung angeht. Wir sind ein hungriges Team, wir wollen den Erfolg.“

Ab Donnerstag bereitet sich die DEB-Auswahl in Kassel auf das Turnier vor, muss zunächst allerdings noch auf fünf Spielerinnen aus der USA verzichten. Auf dem Plan steht auch ein Länderspiel gegen Ungarn (1. Februar/17.00).

Am 6. Februar trifft das deutsche Team zum Auftakt des Quali-Turniers auf Österreich (19.30), am 8. und 9. Februar folgen die Spiele gegen die Slowakei (14.30) und Ungarn (18.00). Der Turniersieger hat das Ticket für die Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo sicher.