"Es war abartig": Wie Laura Dahlmeier bei minus 15 Grad Biathlon-Geschichte schrieb

In der Biathlon-Welt war sie schon längst das Maß aller Dinge - an diesem Tag lief Laura Dahlmeier auch in die olympischen Geschichtsbücher. Am 12. Februar 2018 - also exakt vor sieben Jahren - vollendete die Ausnahme-Skijägerin in Pyeongchang ein historisches Double: Als erste Frau holte sie bei Olympia Gold im Sprint und der Verfolgung, ein Kunststück, das vor ihr nur der große Ole Einar Björndalen vollbracht hatte, Dahlmeiers Vorbild.