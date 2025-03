Bach bei letzter IOC-Session: "Werte an die erste Stelle"

Der 71-Jährige verwies auf die "Zerbrechlichkeit der Spiele und ihrer Werte" und merkte an, dass "politische und kommerzielle Interessen" das Ende für die Olympischen Spiele der Antike gewesen seien. De Coubertin, dessen Herz in Olympia begraben ist, habe es aber Ende des 19. Jahrhunderts geschafft, "in einem geopolitischen Umfeld mit Nationalismus und militärischer Aufrüstung" Athleten aus Nationen zusammenzubringen, die "politisch verfeindet" waren.

"Damals wie heute waren Athleten Botschafter für den Frieden", erklärte Bach weiter in einer seiner letzten Reden als IOC-Präsident und fügte in Anlehnung an das Motto von US-Präsident Donald Trump (America First) hinzu: "Values first!" (Werte an die erste Stelle).