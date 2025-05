Olympia? Neureuther wünscht sich Hilfe von Thomas Müller

Für den früheren Skirennläufer Felix Neureuther hat eine deutsche Bewerbung nur Erfolg mit den „richtigen Menschen an der Spitze“.

Für den früheren Skirennläufer Felix Neureuther hat eine deutsche Bewerbung nur Erfolg mit den „richtigen Menschen an der Spitze“.

Olympia in Deutschland - für Felix Neureuther ist das eine Herzensangelegenheit. Doch der frühere Skirennläufer weiß auch um die Bedenken in der Bevölkerung. Um die zu überzeugen, brauche es „die richtigen Menschen an der Spitze“, prominente Gesichter, die eine Bewerbung glaubwürdig „vermitteln“ können. Neureuther fällt da - für München und Bayern - sofort jemand ein.