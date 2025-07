Olympische Winterspiele: Skisprungschanze in Predazzo getestet

Die Skisprunganlage für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina ist am Montag erfolgreich getestet worden. Wie das italienische Ministerium für Infrastruktur und Verkehr mitteilte, konnten heimische Athletinnen und Athleten erstmals Sprünge von der modernisierten Dal-Ben-Schanze in Predazzo absolvieren. Ein „Meilenstein“, sagte Verkehrsminister Matteo Salvini.