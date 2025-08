Eine echte Heldengeschichte

Andreas Toba sorgte für einen der einprägsamsten Momente der Olympischen Spiele 2016. Für seinen selbstlosen Einsatz als Teamplayer ging er als „Hero de Janeiro“ in die Geschichte ein.

Als es endlich vorbei war, war Andreas Toba fix und fertig. „Der körperliche Schmerz ist auszuhalten“, brach es mit Blick auf sein lädiertes rechtes Knie aus ihm heraus. Aber „die Schmerzen in meinem Herzen, in meiner Seele, sind unbeschreiblich“. Dabei hatte der deutsche Turner gar keinen wirklichen Grund, geknickt zu sein. Im bittersten Moment seiner Karriere, der ihn berühmt machte, vollbrachte er schier Unglaubliches.

Etwas, das weniger mit seinem eigentlich Geübten zu tun hatte. Weniger mit kraftvollen Sprüngen, ästhetischen Drehungen und punktgenauen Landungen, sondern mit purer Willenskraft. Sein Auftritt bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro ging damals um die Welt. Im Mehrkampf mit der Mannschaft verletzte sich Toba bei der Bodenübung schwer, er zog sich einen Kreuzbandriss zu. Ein echter Schock für alle. Gerade für ihn selbst, wie er wenig später auf Instagram schrieb.

„Alles, was ich mir in den letzten Jahren erarbeitet habe, war innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde weg! Es tut weh. Mein Herz blutet und hört nicht auf“, beklagte Toba. Aber dennoch: Ans Aufgeben dachte er keine Sekunde. Trotz seiner schweren Verletzung und der Schmerzen humpelte er danach ans Pauschenpferd. Die deutsche Mannschaft brauchte seine Punkte, um sich für das Team-Finale zu qualifizieren. Und sein Einsatz an jenem 6. August 2016, heute vor neun Jahren, sollte belohnt werden.