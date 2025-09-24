Nach Stürzen: Hüttel für Veränderungen an Olympia-Schanze

SID 24.09.2025 • 10:32 Uhr Die Anlage der Winterspiele 2026 sei "nicht gut gelungen", sagt der DSV-Sportdirektor. Martin Schmitt stellt die Telemark-Landung infrage.

DSV-Sportdirektor Horst Hüttel hat nach den zahlreichen Stürzen auf der umgebauten Olympiaschanze in Predazzo Maßnahmen sowohl an der Anlage als auch bei den Anzügen gefordert. Die Anlage in Italien sei „nicht gut gelungen“, sagte der 57-Jährige dem Nachrichtenportal t-online und gab zu bedenken: „Es gilt aus meiner Sicht, die Schanzenbau-Richtlinien zu hinterfragen.“

Die frühere Weltmeisterin Alexandria Loutitt (Kanada), die WM-Zweite Eva Pinkelnig (Österreich) und die japanische Kombiniererin Haruka Kasai hatten am Wochenende bei den ersten Wettkämpfen auf der Normalschanze der kommenden Winterspiele jeweils einen Kreuzbandriss erlitten. „Das ist enorm tragisch für die Athletinnen und den Skisprungsport. Alle Verantwortlichen, in erster Linie die FIS, sind gefordert, das ganze Thema intensiv zu beleuchten“, sagte Hüttel.

Veränderungen an der Normalschanze könnten die Sicherheit erhöhen, der Spielraum sei jedoch gering. „Es gibt die Möglichkeit, dass man den Schanzentisch um circa 0,5 Grad flacher gestaltet, was eventuell dazu führen könnte, dass sich die Flugbahn entschärft“, sagte der DSV-Sportdirektor.

Hüttel plädiert zudem dafür, das Anzugvolumen bei den Frauen zu vergrößern oder auch die Schrittlänge für eine höhere Sicherheit anzupassen. „Es wäre komplett falsch, jetzt nicht zu handeln. Es ist von der Seite unglücklich und ungut, aber ich persönlich denke, dass man daran nicht vorbeikommt“, so Hüttel. Derzeit findet die Herbstsitzung des Weltverbandes FIS statt, dabei werden auch die Regularien besprochen.

Auch der viermalige Weltmeister Martin Schmitt sieht in der Gestaltung der Schanze in Predazzo einen Grund für die Verletzungen. Es gebe „ein erhöhtes Risiko, weil ich einen höheren Landedruck habe, eine höhere Flugkurve auf beiden Schanzen“, sagte der 47-Jährige im Podcast „Flugshow“. Zudem hätten Frauen grundsätzlich ein erhöhtes Risiko für Kreuzbandverletzungen: „Dazu gibt es Studien, auch in anderen Sportarten.“